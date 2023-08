Ab dem 24. August steigt in Teuchern das traditionelle Parkfest. Neben Rummel, Feuerwerk und Livebands heizen zahlreiche DJs in der „Frischluftliebe“-Nacht den Partygästen ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern - Fünf Tage mit viel Arbeit und wenig Schlaf – das erwartet Detlef Beutler am letzten Augustwochenende. Spätestens dann nämlich dreht sich in Teuchern alles um das traditionelle Parkfest, welches in diesem Jahr zum 73. Mal steigt. Seit 13 Jahren liegt die Organisation in den Händen des Unternehmers.