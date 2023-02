Tausende Bäume sollen in diesem Jahr in Weißenfels neu gepflanzt werden. Der bisherige Baumbestand kämpft derweil mit den Folgen der Trockenheit.

Klimawandel in Weißenfels

An der Marie-Curie-Straße schafft ein Bagger Platz für Tausende Baumpflanzungen.

Weißenfels - Schon seit über einem Jahr wird in Weißenfels ein ehemaliges Panzerübungsgelände an der Marie-Curie-Straße beräumt. Bagger entfernen dort sowohl alte Betonteile als auch abgestorbene Wurzeln. Das 3,67 Hektar große Gelände wird aber nicht für eine Gewerbeansiedlung hergerichtet. Hier sollen künftig wieder Bäume wachsen. Rund 25.000 Stück will die Stadt auf dem Gelände perspektivisch pflanzen, darunter vornehmlich Traubeneichen aber auch Elsbeeren, Hainbuchen und Linden.