Am Montagmittag ist es in einem Wohnblock am Weißenfelser Südring zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging ein defektes elektrisches Gerät in einer Küche einer im dritten Stock gelegenen Wohnung mit einem Knall kaputt und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden ist gering. (mz)