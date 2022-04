Das wird der Sommer der Stars in Weißenfels

Weissenfels - Als Kabarettist Olaf Schubert vor sechs Jahren schon einmal in Weißenfels auf der Bühne stand, spielte er in der Weißenfelser Stadthalle. Und adelte diese mit einem Augenzwinkern zur vielleicht schönsten „Mufuha“, in welcher er bis dato aufgetreten ist. Am Samstag spielt er nicht in eben jener Multifunktionshalle, sondern im Weißenfelser Schlosshof. Und man darf gespannt sein, wie ihm dieser gefällt.