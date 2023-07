Hunderte Besucher zog am Wochenende nicht nur das Wasser in das Langendorfer Freibad.

Langendorf/MZ - Großer Andrang herrschte am Samstagnachmittag beim Freibadfest in Langendorf, weshalb es Neptun alias Heiko Günzel sichtlich schwerfiel, sich den Weg hindurch zu bahnen. Doch zum Glück waren die Mitglieder der Ortsgruppe Weißenfels-Hohenmölsen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mit einem Boot vor Ort und brachten den Gott des Meeres damit zum „Weißenfelser Stadtstrand“, wie der Freibadleiter Christian Buschhardt mit einem Augenzwinkern sagt. Dort taufte Neptun reihenweise Kinder und überreichte ihnen Urkunden. Doch zuvor mussten sie einen Schluck „Meeressprudelwasser mit Erdkröten versetzt“ zu sich nehmen, so Heiko Günzel, der sonst als Clown Eddy in Weißenfels und Umgebung unterwegs ist.