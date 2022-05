Das sind die Pläne für das diesjährige Streetfood-Festival in Weißenfels

Beim Weißenfelser Streetfood-Festival kann in diesem Jahr erstmals an drei Tagen geschlemmt werden. Warum die Initiatoren dabei keinen Regen fürchten.

Weissenfels/MZ - „Hirschburger“, „Frozen Joghurt“, „Insektenspektakel“ - die Speisekarte für das vierte Streetfood- und Kleinkunstfestival in Weißenfels ist geschrieben. Stattfinden soll das kulinarische Wochenende in diesem Jahr vom 27. bis zum 29. August. Damit wird erstmals drei Tage lang gebrutzelt und gekocht. Denn terminlich fällt die beliebte Schlemmermeile in diesem Jahr erstmals mit dem Altstadtfest zusammen. Es muss also am Freitagabend kein Innenstadtbesucher Hunger leiden.