Das sind die besten Arbeiten in der Brand-Sanierung Weißenfels

Weissenfels/MZ/HZ - Dutzende Arbeiten von drei Schulen sind noch bis zum 24. Juli in den Räumen des Vereins Brand-Sanierung in Weißenfels zu sehen. Am Dienstagnachmittag haben vier Pädagogen und die Druckkünstlerin Christina Wildgrube die besten Werke prämiert. Insgesamt wurden 13 Einzel-, zwei Klassen- und vier Teampreise vergeben. Es gibt Gutscheine in Höhe von insgesamt 650 Euro, das Gros davon hatte die Burgenlandsparkasse als Schirmherrin gesponsert.

Ausgestellt wurden Arbeiten von Mädchen und Jungen der Rastenberger Maria-Martha-Schule und der Weißenfelser Schlossgartenschule. Sie hatten in der Saalestadt Schuhe farbig gestaltet, die ebenso zu sehen sind wie Novalis’ „Blaue Blume“ und illustrierte Sagen von der Finne. Für die gehandicapten Kinder, die nicht sehr oft im Rampenlicht stehen, ist es eine besondere Auszeichnung, dass andere Menschen ihre vielfarbigen Arbeiten betrachten und würdigen können. Schulleiterin Kathrin Frohl-Heinold lobte die Ergebnisse jener Schüler als geradezu expressionistisch, denen es eigentlich schwerfällt, mit Pinsel und Farbe umzugehen.

Auch Werke der jungen Künstler der Berufsbildenden Schulen

Daneben hingen die Werke der jungen Künstler der Berufsbildenden Schulen in Weißenfels. So gab es Interpretationen von Kafkas Werken. Ein Frauentorso mit Bikini aus Spiegelscherben und CDs sowie Glühbirne als Kopf zog die Blicke auf sich. Und auch die kunstvollen Mappen der Friseurinnen, mit denen sie Kundengespräche führen wollen, waren sehr gelungen. Frau Wildgrube sprach von überzeugenden und ideenreichen Arbeiten, die gute Laune machen. Die Preisvergabe sei dann auch sehr schwer gewesen. Als weitere gute Beispiele nannte sie den Engel mit Punkten und drei nebeneinander stehenden Türmen der Rastenberger.

Geöffnet sind die Räume in der Novalisstr. 13 am Wochenende 15 bis 18 Uhr. Anmeldung: 0178/4 47 30 97