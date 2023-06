Warum diesen Freitag 200 Kita-Mitarbeiter aus Leipzig im Hohenmölsener Erholungspark gewesen sind und was das „Ministerium für Abentuer“ dieses Jahr dort vorhat.

Das „Ministerium“ am Mondsee wächst: Neues Angebot für Familien geplant

Ausflüge in den Erholungspark

Teambildende Maßnahmen standen für die Kita-Angestellten am Mondsee an: Anja (l.) und Janet versuchten sich hier im „Sushiball“, eine Art Eierlaufen.

Hohenmölsen/MZ - Am Freitag sind in Leipzig rund ein halbes Dutzend Kindertagesstätten geschlossen geblieben – und zwar die, die sich in Trägerschaft der Känguru Leipzig GmbH befinden. Die Erzieherinnen und Erzieher der Einrichtungen

haben sich statt in ihren Kitas im Erholungspark am Mondsee eingefunden. Dort findet ein „pädagogischer Tag“ statt, wie die Geschäftsführerin des Unternehmens, Bianca Bretschneider, erklärt.