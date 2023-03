Die Sanierung der Schwimmhalle in Weißenfels West droht unvollendet zu bleiben. Ein Neubau in Langendorf könnte wirtschaftlich nachhaltiger sein.

Weißenfels - Der Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels muss 1,6 Millionen Euro Fördergeld für die Sanierung der Schwimmhalle in Weißenfels West an das Land Sachsen-Anhalt zurückzahlen. Das hat der Geschäftsführer des kommunalen Eigenbetriebes am Dienstagabend im Betriebsausschuss verkündet. „Wir müssen das Geld zurückzahlen. Plus der Strafzinsen“, berichtet Serge Musengeshi. Bei den Strafzinsen kommt das Land dem Unternehmen aber entgegen. Es wird statt der zunächst befürchteten 550.000 Euro wohl nur 132.000 Euro zahlen müssen, wenn die Rückerstattung noch im Mai erfolgt. Dies sei dem Geschäftsführer und dem Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) mündlich zugesagt worden.