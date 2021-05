Das lange Warten auf den Neustart

Die Weißenfelser Allwetterrodelbahn steht seit einem halben Jahr still. Wie der Betreiber die Zeit genutzt hat und was er über die Corona-Maßnahmen denkt.

Weißenfels - Mike Fiebich hat seinen Optimismus nicht verloren. „Ich hoffe, dass wir im Juni wieder öffnen können“, sagt der Betreiber der Weißenfelser Allwetterrodelbahn. Seit 2.?November vergangenen Jahres ist die beliebte Freizeitstätte an der Bundesstraße?87 wegen Corona geschlossen. „Wir gehörten zu den ersten, die schließen mussten“, erinnert sich Fiebich.

Ganze fünf Monate konnte Fiebich im vergangenen Jahr pandemiebedingt seine Allwetterrodelbahn öffnen - von Ende Mai bis 1. November. In dieser Zeit lief es gut. Profitierte die Freizeitstätte doch davon, dass viele im Sommer 2020 nicht wie gewohnt in den Urlaub fahren konnten oder wollten. Spaß vor der Haustür war mehr denn je angesagt. Doch der war spätestens Anfang November vorbei. „Wir hatten schon Lebensmittel für Feiern vor Weihnachten eingelagert. Nach der Schließung mussten wir sie wegwerfen“, berichtet der Unternehmer.

Sechs Mitarbeiter in Kurzarbeit

Sechs Mitarbeiter musste er in Kurzarbeit schicken. Heute weiß Fiebich: Das gute Geschäft in den fünf Monaten konnte die Verluste durch die monatelange Schließung nicht ausgleichen. Ein paar tausend Euro Corona-Hilfen habe er im März und November vergangenen Jahres erhalten, doch das sei im Verhältnis zu den Verlusten ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch deshalb, weil das Kurzarbeitergeld, das er von der Arbeitsagentur erhält, von den Hilfen wieder abgezogen wird.

In den vergangenen sechs Monaten hat Fiebich die Hände nicht in den Schoß gelegt. „Es gibt immer etwas zu tun“, meint der 56-Jährige. Fast jeden Tag ist er auf dem knapp fünf Hektar großen Gelände nahe der Ortschaft Leißling zu finden. Er hat Terrasse und Minigolfanlage erneuert, Tierfiguren aus Lärchenholz geschnitzt und die großen Grünflächen gepflegt. Mittlerweile ist das weitläufige Gelände komplett eingezäunt. Das sei auch dringend nötig gewesen, so berichtet er. Glaubten doch manche, sich auf dem Areal zu illegalen Zusammenkünften treffen zu können.

„Ich will keine Lockerungen um jeden Preis“

Nun hofft er, dass er die Bahn bald wieder starten kann. Dass die Impfungen wirken und sich die Lage gerade im Burgenlandkreis weiter entspannt. Dabei hat Mike Fiebich grundsätzlich Verständnis für die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus. Ja, er sagt sogar: „Ich will keine Lockerungen um jeden Preis“. Manches ist für ihn jedoch halbherzig, nicht konsequent genug. „Warum zum Beispiel dürfen der Heimatnaturgarten oder Zoos öffnen, wir aber nicht?“, fragt er und hat bisher noch niemanden gefunden, der ihm darauf eine schlüssige Antwort geben kann. Was wohl auch daran liege, dass sich gerade seine Freizeiteinrichtung nicht eindeutig einem „Schubfach“ wie etwa Sport oder Tourismus zuordnen lässt. Unverständlich ist dem Unternehmer, dass bei der Entscheidung über Corona-Maßnahmen nicht konsequenter zwischen Außen- und Innenbereich unterschieden wird.

Neue Deko auf der Anlage: Tierfiguren aus Lärchenholz (Foto: Andreas Richter )

Etwa eine Woche braucht Fiebich, um das gesamte Gelände wieder hochzufahren. Für die Bahn an sich reichen ein paar Handgriffe. Doch Neustart bedeutet für den Unternehmer viel mehr. „Ich kann den Schalter nicht von heute auf morgen umlegen. Ich muss die Belegschaft wieder ranholen und die Lieferketten für den Imbiss anschieben“, sagt er und weiß, dass so mancher schon angefragt hat, wann es wieder losgeht mit dem Freizeitspaß im Saaletal. Fest steht schon jetzt: Wenn die Anlage im Juli seit zwanzig Jahren besteht, wird es keine große Feier geben. Aus Kostengründen und weil keiner so recht weiß, was morgen sein wird.

Die Rodelbahn

Rund 800 Meter lang ist die Allwetterrodelbahn im Weißenfelser Saaletal. Auf der Strecke gibt es mehrere Kurven und Steilkurven, eine Kreuzung und mehrere Tunnel. Die Rodler können eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometern in der Stunde erreichen. Weitere Anziehungspunkte auf dem Gelände sind eine Minigolfanlage, Galgenkegeln, Naturbowling sowie das Bogen- und Armbrustschießen. Die Anlage ist ein beliebter Ort für Feiern der verschiedensten Art. Dafür stehen Grillhütten und -plätze bereit. (mz)