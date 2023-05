Das „Kunterbunte Kinderhaus“ in Weißenfels soll wachsen

Weißenfels/MZ - Das „Kunterbunte Kinderhaus“ in Weißenfels-West soll größer werden. Vor dem Hintergrund gestiegener Kinderzahlen will die gemeinnützige Integra Weißenfelser Land GmbH als Träger mehr als eine halbe Million Euro in eine Erweiterung investieren.