Das erlebt eine Weißenfelserin die ersten Tage ihres Freiwilligen Sozialen Jahr in Madrid

Eine Weißenfelserin absolviert ein Freiwillige Soziales Jahr an einer Schule in der spanischen Hauptstadt. Wie sie den ersten Monat erlebt hat.

Weissenfels/Madrid/MZ - Worüber viele Menschen in Deutschland trotz steigender Corona-Zahlen wohl die Nase rümpfen würden, ist in Madrid Usus: Maskentragen im Freien. Das sei zwar nur einer von vielen Unterschieden zwischen Deutschland und Spanien, aber für sie der bislang Auffälligste, sagt Jessica Jahn. Die Weißenfelserin ist seit Anfang September in der spanischen Hauptstadt, wo sie einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst, eine Form des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), als Assistenzlehrerin an einer deutschen Schule verbringt.

Mehr als 30 Schüler: Spanische Klassen sind sehr groß

Der erste Monat sei „sehr gut“ verlaufen und sie habe sich gut eingelebt. Ihr Spanisch werde von Tag zu Tag besser, zum Teil auch notgedrungen, denn „Englisch verstehen hier viele nicht“. Ihre Tätigkeit als Assistenzlehrerin bereite ihr viel Freude, auch wenn es nicht immer einfach sei. Sie betreue hauptsächlich Schüler im Alter von zehn bis zwölf Jahren mit Lernschwächen, beispielsweise weil sie am Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom oder an Dyslexie, der Schwierigkeit, Texte zu lesen und zu verstehen, leiden. „Es gibt Kinder, die lassen einem das Herz schmelzen“, sagt sie.

Aber es gebe genau so Kinder, die sie nur schwer erreiche. Sie spüre aber sowohl unter den Schülern als auch den Lehrern eine große Dankbarkeit dafür, „dass ich mithelfe, wo ich kann“. Im Vergleich zu deutschen Schulen seien die spanischen Schulklassen indes „unnatürlich groß. Die meisten Klassen haben über 30 Schüler, keine unter 26“, sagt die 18-Jährige. Auffällig sei zudem, wie bereitwillig die Schüler Masken tragen.

Spanien hatte eine sehr strenge Maskenpflicht

„Hätte ich für jede Beschwerde über die Maskenpflicht in Deutschland zehn Cent bekommen, könnte ich wahrscheinlich eine ganze Monatsmiete zahlen“, sagt sie scherzhaft. Doch vergleicht man die deutsche mit der spanischen Maskenpflicht, „lebt man in Deutschland in einem sehr lockeren Luxus“.

In Spanien habe bis vor Kurzem die Vorschrift gegolten, nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern auch auf der Straße Masken tragen. Dies sei zwar nun mit den fallenden Corona-Infektionszahlen gelockert worden. Am Freitag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz dort laut ADAC-Reisedienst 20,18, während sie in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mit 63,8 mehr als dreimal so hoch war.

Jessica Jahn absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Madrid. (Foto: Martin Walter)

Mund-Nasen-Bedeckung „nicht als Unterdrückungsversuch der Regierung gesehen

„Trotzdem tragen die Menschen weiterhin freiwillig die Maske. Ich sehe es überall – in Parks und auf Straßen, selbst wenn nur wenig Menschen um sie herum sind“, sagt Jessica Jahn erstaunt. Während man in Deutschland „mit Hinweisschildern geflutet“ werde, müsse man diese in Spanien förmlich suchen. Dennoch würden „die Menschen von selbst daran denken, wo und wann sie die Maske am besten tragen sollten“.

Auch werde die Mund-Nasen-Bedeckung „nicht als Unterdrückungsversuch der Regierung gesehen, sondern als ein nötiges Übel, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten“, meint Jessica Jahn und ergänzt: „Diese Rationalität habe ich in Deutschland vermisst.“ Auch sie möchte „auf keinen Fall, dass der Mund-Nasenschutz auf ewig ein Teil meines Alltags bleibt“. Doch nehme sie das Tragen momentan gern noch in Kauf, könne sie doch „dank dieser kleinen Beschützer meinen Alltag und die spanische Kultur fast ohne Einschränkungen genießen“.