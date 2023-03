Der Gemeinderat genehmigt 900.000 Euro aus der Stadtkasse. Damit ist der Betrieb des im ganzen Burgenlandkreis beliebten Bades bis Ende 2023 gesichert. Was aber getan werden muss, um die weiter drohende Schließung ganz abzuwenden.

Naumburger Freizeitbad in der Krise

Das Sport- und Freizeitbad Bulabana ist in den vergangenen Wochen gut besucht gewesen.

Naumburg/MZ - Ohne Gegenstimme und mit nur wenigen Enthaltungen hat der Naumburger Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung den Weiterbetrieb des „Bulabana“ bis zum Jahresende gesichert. Dazu wurde ein Zuschuss in Höhe von 900.000 Euro aus der Stadtkasse bewilligt, um das bis dahin auflaufende Betriebskosten-Minus zu decken. Das ist auch für viele Menschen im Raum Weißenfels eine gute Nachricht, schließlich findet in der Anlage auch Schwimmunterricht statt. Doch wie geht es danach weiter? Die MZ beantwortet nach einem Pressegespräch mit Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) sowie Detlef Apel, dem Chef der „Kurbetriebsgesellschaft“, die das Bad betreibt, die wichtigsten Fragen.