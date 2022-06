Dacharbeiten an Trommelfabrik in Weißenfels beginnen

Weißenfels - Eigentlich sollte das prächtige Kulturzentrum an der Saale in Weißenfels längst Wirklichkeit sein. Denn im Jahr 2017 hat der ausländische Investor des Vorhabens noch davon gesprochen, die Sanierung der einstigen Trommelfabrik könnte in zweieinhalb Jahren vollzogen sein. Platz finden sollten in dem historischen Gemäuer ein Theater- und Ballsaal, ein Hotel, ein türkisches Bad mit Sauna sowie eine Kegelbahn.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<