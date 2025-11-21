Ein abgefahrenes Paar Stiefel, das Popikone Lady Gaga getragen hat, ist neben anderen extravaganten Schuhkreationen im Schuhmuseum Weißenfels im Burgenlandkreis zu sehen. Was der Hintergrund ist.

Popmusikerin Lady Gaga zählt zu den schrillsten Künstlerinnen ihres Metiers. Ein ausgefallenes Stiefelpaar von Designer Kobi Levi, das sie einmal in einem Video getragen hat, ist neben anderen extravaganten Schuhkreationen aktuell im Schuhmuseum Weißenfels zu sehen.

Weißenfels/MZ - Im Video zu ihrem Welthit „Born This Way“ hat Lady Gaga es getragen: das spektakuläre Stiefelpaar „Double Boot“ vom israelischen Stardesigner Kobi Levi. Derzeit sind diese abgefahrenen Schuhe in der Sonderausstellung „Everlasting – timeless footwear. Auf immer und ewig – zeitlose Schuhe“ im Schuhmuseum auf Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels zu sehen.