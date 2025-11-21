Sonderausstellung in Weißenfels Schuhmuseum Weißenfels präsentiert Lady Gagas schrille Stiefel
Ein abgefahrenes Paar Stiefel, das Popikone Lady Gaga getragen hat, ist neben anderen extravaganten Schuhkreationen im Schuhmuseum Weißenfels im Burgenlandkreis zu sehen. Was der Hintergrund ist.
Aktualisiert: 21.11.2025, 13:56
Weißenfels/MZ - Im Video zu ihrem Welthit „Born This Way“ hat Lady Gaga es getragen: das spektakuläre Stiefelpaar „Double Boot“ vom israelischen Stardesigner Kobi Levi. Derzeit sind diese abgefahrenen Schuhe in der Sonderausstellung „Everlasting – timeless footwear. Auf immer und ewig – zeitlose Schuhe“ im Schuhmuseum auf Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels zu sehen.