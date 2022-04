Coronavirus: Kommen extra Impfaktionen im Weißenfelser Schloss?

Linken-Politiker haben Vorschläge, wie sich die Quote im Landkreis steigern lässt. Was der Landrat umsetzen möchte und auf welches Mittel noch gewartet wird.

Wenn es nach den Linken-Politikern geht, könnte auch in Sehenswürdigkeiten wie dem Weißenfelser Schloss - hier ein Blick in die Schlosskirche - geimpft werden.

Weissenfels/MZ - 66,03 Prozent der Menschen im Burgenlandkreis haben nach Angaben des Landessozialministeriums bislang mindestens eine Covid-Impfung erhalten. Damit liegt der Kreis im landesweiten Vergleich im unteren Mittelfeld. Darüber, wie diese Quote gesteigert werden kann, haben sich schon viele Politiker den Kopf zerbrochen. Der Weißenfelser Linken-Stadtrat Eric Stehr absolviert gerade ein Auslandssemester in Wien und hat von dort einige Vorschläge zur Steigerung der Impfbereitschaft. Diese haben er und Jörg Freiwald, Vorsitzender der Linken-Fraktion im Kreistag, Landrat Götz Ulrich (CDU) sowie einigen Amtsleitern unterbreitet. Welche das sind und was die Kreisverwaltung umsetzen möchte, hat die MZ zusammengefasst.