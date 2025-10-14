Odyssee für eine Covid-Impfung Was ein Weißenfelser alles versucht hat, um einen Pieks gegen Corona zu bekommen
Im Herbst steigen die Covid-Zahlen. Doch wo kann man sich im Burgenlandkreis gegen Corona impfen lassen?
Aktualisiert: 14.10.2025, 13:59
Weissenfels. - Mit dem Herbst steigt auch wieder die Gefahr von Covid-Erkrankungen. Wer sich dagegen impfen lassen möchte, muss aber teils eine Odyssee auf sich nehmen, wie MZ-Leser Frank Könnicke berichtet. Da seine Frau und er mit 71 beziehungsweise 72 Jahren der Risikogruppe angehören, möchten sie sich gegen Covid immunisieren lassen.