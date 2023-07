Weißenfelser Schüler haben die Ausstellung „...und dann kam Corona“ besucht. Welche Erfahrungen mit der Pandemie sie in ihren Aufsätzen schildern.

Nach Besuch der Ausstellung haben die Goethegymnasiasten niedergeschrieben, welche Erfahrungen sie in der Pandemie gemacht haben.

Weißenfels/MZ - Alle Generationen bewegt die noch bis Oktober laufende Ausstellung „... und dann kam Corona“ in der St.-Marienkirche in Weißenfels. Die beiden Journalisten Bärbel Schmuck aus Weißenfels und Birger Zentner aus Kitzen hatten verschiedene Menschen befragt, wie diese die Pandemie erlebt haben. Sie haben sie porträtiert und fotografiert und so ist eine interessante Dokumentation von Zeitzeugenschilderungen entstanden.