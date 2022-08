Club lädt zu Awo-Spektakel

Nessa/MZ - Das 70-jährige Jubiläum des Motorrades Awo 425 hätten die Mitglieder des Motorradclubs „Dragon Biker“ in Weißenfels im Jahr 2020 feiern können. Wegen der Pandemie aber fielen große Feste aus. Nun wollen die Liebhaber der flotten Maschinen einen Classic-Awo-425-Cup ausrichten. Am Sonnabend, 3. September, sind alle Interessierten auf dem Gewerbegelände in Nessa willkommen. Was an diesem Tag alles geplant ist.