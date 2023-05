Chorfest am 1. Mai Sängerfest in Leißling: Männerchor bereitet sich auf Konzert im Waldbad vor

Die Sänger vom Männerchor 1846 Leißling bereiten sich auf ihr traditionelles Sängerfest vor, das am 30. April und am 1. Mai am Waldbad in Leißling stattfindet. Was geplant ist und wie sie es schaffen, neue Mitglieder zu gewinnen.