Der Speisequark „Leckermäulchen" wird in Weißenfels hergestellt. ChatGPT weiß das offenbar nicht.

Weißenfels/MZ - Hausaufgaben lösen, Bewerbungen schreiben, Gedichte reimen – all das kann eine künstliche Intelligenz, die zur Zeit in aller Munde ist. Das neue Computerprogramm „ChatGPT“ ist eine Art virtueller Gesprächspartner – ein sogenannter Chatbot –, der auf Fragen eine Antwort weiß. Diese wirken sehr natürlich und können teilweise ziemlich komplex sein. Gerade bei Schülern steigt die Beliebtheit der künstlichen Intelligenz, da sie in scheinbar allen Bereichen weiterhelfen kann. Doch sind die Antworten auch alle richtig? Die MZ hat mit ChatGPT ein Gespräch über Weißenfels und den Burgenlandkreis geführt.