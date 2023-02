Die Landtagsfraktion der Christdemokraten hat in Weißenfels zur Konferenz und Diskussion eingeladen. Wie die Partei die Versorgungssicherheit gewährleisten will.

CDU möchte so lange wie möglich an Kohle und Kernkraft festhalten

Leissling/MZ - „Konservativ“ heißt „bewahrend“ und insbesondere, was die Energiepolitik anbelangt, setzen die Christdemokraten auf ihren politischen Markenkern. Das wurde am Mittwochabend bei einer Energiekonferenz deutlich, zu der die CDU-Landtagsfraktion in das Hotel „Schöne Aussicht“ in Leißling eingeladen hatte. Über 100 Menschen, von denen rund ein Viertel CDU-Mitglieder und unter den anderen viele Unternehmer und mehrere FDP-Mitglieder waren, nahmen daran teil.