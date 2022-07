Busverkehr im Burgenlandkreis lahmgelegt

Aufgrund eines Warnstreiks fuhr am Freitag mit einer Ausnahme nichts. Wie Fahrer, Gewerkschaft, Schüler und Eltern den Stillstand in Weißenfels und andernorts bewerten.

Weissenfels/MZ - Rien ne va plus, nichts ging mehr im Busverkehr des Burgenlandkreises am Freitag. Dem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, „hat sich hier keiner entzogen“, sagt Robert Biczysko, der am Freitagvormittag mit 35 weiteren Fahrern vor dem Betriebsgelände der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) in Weißenfels die Arbeit niedergelegt hatte. Der Busfahrer und PVG-Betriebsratsvorsitzende arbeitet seit 1981 im Kraftverkehr.