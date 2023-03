Erneut ist in der Region von Unbekannten Hausmüll illegal in der Landschaft entsorgt worden, darunter sieben volle Flaschen mit Speiseöl. Wie jetzt vorgegangen wird und wie hoch die Aufklärungsquote solcher Fälle ist.

Wahrscheinlich am vergangenen Wochenende haben Unbekannte Farbeimer und anderen Müll in der Landschaft zwischen Tornau und ehemals Domsen weggeworfen.

Tornau/Hohenmölsen/MZ - Mitten in der Natur, wo Spaziergänger regelmäßig ihre Runden drehen, sind sie zu erblicken: mehrere Farbeimer und -dosen, Einkaufsbeutel mit Hausmüll und Kartons - einfach so in der Landschaft zwischen Tornau und dem früheren Ort Domsen entsorgt. Passiert ist das Ärgernis offenbar am vergangenen Wochenende, erzählt eine Spaziergängerin aus Tornau der MZ, die anonym bleiben möchte.