Bus- und Bahnfahrten in und um Weißenfels werden teurer

Busfahren in und um Weißenfels wird ab 1. August teurer.

Weissenfels/MZ - Ab kommenden Dienstag müssen Bus- und Bahnreisende im Burgenlandkreis und generell im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) mehr zahlen. Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es ab 1. August „eine Preisanpassung“. In den Landkreisen würden die Preise um sechs bis acht Prozent angehoben, wobei in anderen Verkehrsregionen die Preise sogar um zehn bis 15 Prozent steigen würden, so MDV-Sprecherin Juliane Vettermann.