Bürgerwerkstatt sucht Ideen für Weißenfelser Bildungscampus

Weißenfels/MZ - Eine Traumschule aus Felsen und Steinen, eine Schule als „Mischung aus Ruhe und Tumult“ - Sechstklässler des Goethegymnasiums haben sich in Collagen und Texten Gedanken darüber gemacht, wie ihre Schule der Zukunft aussehen soll. Zu besichtigen waren diese Arbeiten am vergangenen Samstag bei einer Bürgerwerkstatt im ehemaligen Kloster St. Claren am Weißenfelser Rosalskyweg.