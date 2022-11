Bürgertelefon zum Kohle-Aus

Weißenfels/Naumburg/MZ - Der Strukturwandel nach dem Kohle-Aus: Die zahlreichen politischen Debatten und Publikationen von Konzeptideen machen es den Bürgern schwer, den Überblick zu behalten. Zudem wird bei der Entwicklung verbreitet mangelnde Einbindung der Bevölkerung kritisiert. Der Burgenlandkreis will das ändern und den Prozess bürgernäher machen. Dazu bietet die Kreis-Stabsstelle Strukturwandel, Regionalplanung und Breitbandausbau ab sofort Beratungen zu Bürgeranliegen rund um den Strukturwandel an. Anliegen, Fragen, Sorgen und Probleme im Zusammenhang mit dem Thema werden telefonisch und per E-Mail entgegengenommen, teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Kontakt über Katja Wendland, Tel. 03441/229 65 10 o. 0173/232 43 49; E-Mail: [email protected]; Weitere Infos zum Strukturwandel gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung in Naumburg.