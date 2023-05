Hohenmölsen/MZ - Die Stadt Hohenmölsen will ihrer Dienstleistungen digitalisieren und dafür rund 80.000 Euro in die Hand nehmen. Geplant ist, ein Online-Serviceportal einzurichten, über das Bürger Anträge stellen können. „Bauanträge, den Hund anmelden – all das soll künftig digital möglich sein“, sagt Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) auf Nachfrage der MZ. Zudem will die Stadt mit dem Geld ihre Internetseite überarbeiten.

