Im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist das in Sachsen-Anahlt erlaubt. Wie die Bürgermeister diesen Schritt begründen.

Bürgermeister drängen in den Kreistag - ohne Interessenskonflikt?

Die Mehrheit der Gemeindebürgermeister des Burgenlandkreises sitzt im Kreistag und möchte auch in der kommenden Legislaturperiode wieder hinein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - Was in manchen Bundesländern komplett oder zumindest Verwaltungsbeamten ab bestimmten Entgeltgruppen verboten ist, ist im Burgenlandkreis und anderen Landkreisen Sachsen-Anhalts gang und gäbe: (Ober-)Bürgermeister, die im Kreistag sitzen und dafür auch für die Kommunalwahl am 9. Juni erneut kandidieren.