Bürgergenossenschaft will Trauungen im Rittergut möglich machen

Burgwerben/MZ - Eigentlich sollten die Weichen schon im November vergangenen Jahr gestellt werden. Da sollte der Weißenfelser Stadtrat beschließen, dass Paare ab Frühjahr dieses Jahres im Rittergut in der Ortschaft Burgwerben heiraten dürfen. Ein dritter Ort für Trauungen in der Stadt also - neben dem Fürstenhaus und dem Bismarckturm. Doch dann wurde der Beschluss kurzfristig zurückgezogen. Der Grund: Anforderungen des Brandschutzes sind nicht erfüllt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<