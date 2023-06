Es ist eine Tat, die fassungslos macht: Ein totes Pferd wurde einfach an einem Feldrand zwischen Langendorf und Prittitz entsorgt. Was das Veterinäramt über den Fall weiß.

Grausiger Fund: Tote Stute am Feldrand bei Langendorf entsorgt - das sagt das Veterinäramt

Der Körper des toten Tieres war am Feldrand entsorgt worden.

Langendorf - Es war ein Schock am frühen Morgen, als Stadtjäger Armin Deubel am sogenannten alten Silo bei Langendorf eintrifft. „Ein Anrufer hatte sich bei mir gemeldet, weil er hier nach eigenen

Angaben einen größeren Tierkadaver gefunden hat“, erzählt Deubel. „Ich dachte zunächst an ein Schaf, denn so etwas habe ich schon erlebt.“ Doch was er schließlich sieht, verschlägt ihm die Sprache.