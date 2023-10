Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - Der Burgenlandkreis hat sich quasi einen Schnitzer bei der Wahl des neuen Kulturmanagers geleistet. Denn Lion Hartmann, der die Stelle nun seit August innehat, hat seinen Meister in Holzbildhauerei in der Rhön in Südthüringen gemacht, einem „großen Schnitz-Mekka“, wie er sagt. Doch dies ist nur ein kleiner Abschnitt in dem bewegten Leben des 38-Jährigen.