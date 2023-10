Weissenfels/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis warnt vor Trickbetrügern, die sich als Heizungsableser ausgeben. Anlass sind laut Revier mehrere Vorfälle vom Wochenende in Eckartsberga und in Bad Kösen. In einem Fall in Eckartsberga sei es den unbekannten Tätern gelungen, einem Rentnerehepaar drei Herrenuhren und eine Halskette im Gesamtwert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten zwei Unbekannte am Samstagmittag bei den Senioren in Eckartsberga geklingelt und vorgegeben, die Heizung ablesen und in die Wohnung zu müssen. Während einer der Männer die Wohnungsinhaber in ein Gespräch verwickelte, begab sich sein Komplize ins Schlafzimmer. Misstrauisch geworden, ging die Frau hinterher und überraschte den Mann, als dieser die Schränke durchwühlte. Daraufhin flüchteten die Männer. Bei den weiteren Fällen hatten die Täter keinen Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Bei ihren Ermittlungen suchen die Beamten nach weiteren Zeugen. Diese können sich mit Hinweisen ans Polizeirevier in Weißenfels wenden (Telefon: 03443/282 293).