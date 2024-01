Landrat Götz Ulrich (CDU, in Jacke mit Aufschrift) und Innendezernentin Ariane Körner verabschieden am Mittwochmorgen 23 DLRG-Mitglieder zum Hilfseinsatz ins Hochwassergebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Weißenfels/MZ - Das Landratsamt des Burgenlandkreises hat am Mittwochmorgen 23 Mitglieder der Ortsgruppen Weißenfels-Hohenmölsen und Saale-Unstrut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zum Einsatz in die vom Hochwasser bedrohten Gebiete im Landkreis Mansfeld-Südharz entsandt. Laut der Kreisverwaltung in Naumburg hatte es ein Amtshilfeersuchen des Landkreises Mansfeld-Südharz gegeben.

Wie es hieß, sind die 23 Einsatzkräfte in der Lage, Menschen aus gefährlichen Hochwasserlagen zu retten, gefährdete Gebiete zu evakuieren, Deiche zu sichern, erste sanitätsdienstliche Hilfe zu leisten, Personensuchen mit Hilfe von Drohnen vorzunehmen und Lagebilder zu erstellen. Der DLRG-Einsatz im Hochwassergebiet sei zunächst auf 12 Stunden angesetzt. Je nach Lage könne er verlängert werden. Parallel hat der Burgenlandkreis zudem dem Landkreis Mansfeld-Südharz 30.000 Sandsäcke angeboten.

Die beiden DLRG-Ortsgruppen sind Teil des Fachdienstes Wasserrettung des Burgenlandkreises und spezialisiert auf entsprechende Einsätze.