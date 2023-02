Am 18. Februar findet im Leißlinger Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ die Burgenland-Hochzeitsmesse statt - mit vielen Inspirationen für einen besonderen Tag.

Leißling - Himmel voller Geigen hängt, dann ist sie die Frau, die einen kühlen Kopf bewahrt. Jana Loth ist Hochzeitsplanerin. Und wenn es um den schönsten Tag im Leben eines Paares geht, überlässt sie nichts dem Zufall. Um heiratswilligen Paaren schon weit im Voraus Orientierung zu geben, organisiert sie mit ihrer Firma „Priceless Moments“ seit über zehn Jahren die Burgenland-Hochzeitsmesse. Nach zwei Jahren Coronapause soll das Event in diesem Jahr wieder steigen - und die Vorbereitungen für die Veranstaltung am 18. Februar im Shoppingcenter „Schöne Aussicht“ in Leißling laufen derzeit auf Hochtouren.