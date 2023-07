Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Musik spielt leise im Hintergrund an der Kletteranlage „Spinne“ im Weißenfelser Neustadtpark. Es werden an diesem Montag Farbeimer geöffnet und der bunte Inhalt in kleine Behälter geschüttet. Mit diesen begeben sich 15 Kinder und Jugendliche an die Betonmauern, die das Spielgerät umsäumen. Sie alle haben das Ziel, bis Freitag, 14. Juli, die Flächen kreativ und farbenprächtig zu gestalten. Dies geschieht innerhalb eines gemeinsamen Projektes der Weißenfelser Caritas-Begegnungsstätte „Brücke“ und der Initiative „Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt“ in Halle. Mit dabei sind auch die Graffiti-Profis Jaro und Janek Seemann aus Halle.