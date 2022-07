„Dorf ist abgeschrieben“ - Warum sich Bürger aus Werschen von Behörden vergessen fühlen

Die Anwohner der Mühlgasse in Werschen sind sauer. Es gebe zahlreiche Probleme und die Stadt tue nichts. Was Anwohner der Kommune vorwerfen.

Werschen/MZ - Die Welt scheint in Ordnung, wenn man in der Mühlgasse in Werschen eintrifft. Es ist ruhig, rings um die Grundstücke herum gibt es Felder, Wiesen - ein schönes Fleckchen Natur. „Ja, es macht alles einen idyllischen Eindruck hier“, sagt Anwohner Wolfgang Lorenz bei einem MZ-Besuch. Ein Satz, der Zufriedenheit ausdrückt. Doch in Wirklichkeit brodelt es in dem 60-Jährigen.