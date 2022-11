Büchertausch in Starsiedel: Wie eine Hütte eine Bibliothek ersetzen soll

in Starsiedel hat der Ortschaftsrat eine Bücherhütte zum Lektüretausch am Dorfplatz aufgebaut.

Starsiedel/MZ - Bücher schmeißt man nicht einfach in den Müll. Warum auch? Die platzsparenden Alleswisser kommen ohne Energiekosten aus und sind so ziemlich jedem zugänglich, der einmal das Lesen erlernt hat. Doch irgendwann sind die Lieblingsschmöker dann doch einmal ausgelesen und rauben Platz im heimischen Bücherregal für die nächsten Wälzer. Warum also nicht die Literatur mit anderen Leseratten in der Nachbarschaft tauschen – zum Beispiel über eine Bücherhütte? Eine solche öffentliche Bibliothek im Kleinformat wurde kürzlich im Lützener Ortsteil Starsiedel gebaut. Am Samstag soll sie eröffnet werden.