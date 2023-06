Die Weißenfelser Verbindung über die Saale könnte „jederzeit gesperrt werden“. Wann dort und an weiteren Straßen Bauarbeiten erfolgen sollen.

Die Arbeiten an der B 91 zwischen Weißenfels und Zeitz bei Werschen nähern sich dem Ende. Mitte Juli soll die Straße komplett freigegeben werden.

Weissenfels/MZ - Autofahrer im Burgenlandkreis müssen sich in nächster Zeit auf einige Einschränkungen einstellen, an deren Ende sanierte und sicherere Brücken und Straßen stehen sollen. Die MZ gibt einen Überblick über Arbeiten an Landes- und Bundesstraßen.