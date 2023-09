Brandschutz in Weißenfels Grund zum Feiern: Feuerwehr wird 160 Jahre alt - Warum ein Brand jetzt schon bekannt ist

Am Wochenende laden die Kameraden der Feuerwehr zum Tag der offenen Tür in Weißenfels ein. Doch los geht es schon am Donnerstag mit einer Übung im Stadtzentrum.