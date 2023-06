Das Ausmaß des Brandes in der Gutenbergstraße in Weißenfels schockiert auch noch am Morgen danach.

Weißenfels - Noch am Mittwochmorgen liegt in der Gutenbergstraße Brandgeruch in der Luft. Die Spuren eines Brandes in der Nacht sind nicht zu übersehen. Wie die Weißenfelser Feuerwehr informiert hat kurz vor ein Uhr nachts in der Straße in der Weißenfelser Neustadt ein Sperrmüllhaufen gebrannt. Umgehend nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle habe der Einsatzleiter weitere Kräfte nachalarmiert.