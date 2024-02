Beim Brand einer Lagerhalle im Hohenmölsener Ortsteil Oberwerschen im Burgenlandkreis sind am Dienstag Maschinen, Fahrzeuge und eine Photovoltaikanlage vernichtet worden.

Brand in Lagerhalle bei Hohenmölsen: Maschinen und Fahrzeuge werden zerstört

Ein Großbrand in einer Lagerhalle bei Hohenmölsen im Burgenlandkreis hat am Dienstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen (Symbolfoto).

Hohenmölsen/MZ - Bei einem Großbrand einer Lagerhalle im Hohenmölsener Ortsteil Oberwerschen sind am frühen Dienstagmorgen mehrere Baufahrzeuge und -maschinen, Baumaterial sowie eine hochwertige Photovoltaikanlage auf dem Dach den Flammen zum Opfer gefallen. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis erst am Nachmittag mitteilte, ist die Brandursache noch unklar, die Ermittlungen laufen. Wie es hieß, war das Feuer gegen 4.30 Uhr gemeldet worden. Das Objekt habe in voller Ausdehnung gebrannt. Bei dem Löscheinsatz waren 37 Kräfte der Feuerwehr mit 13 Fahrzeugen vor Ort. Angaben zum Schadensumfang machten die Beamten zunächst nicht.