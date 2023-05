Ein Dachstuhl steht in Flammen: Zweieinhalb Stunden kämpfen 65 Einsatzkräfte am Freitagnachmittag gegen ein Übergreifen auf Nachbargebäude.

Weißenfels - Ein Dachstuhlbrand in der Weißenfelser Neustadt hat am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Kurz nach 14.30 Uhr ist der Brand im Dachstuhl des Eckhauses von Tagewerbener Straße und Müllnerstraße gemeldet worden. Schon von Weitem ist da eine Rauchsäule zu sehen und in Teilen der Neustadt liegt Brandgeruch in der Luft