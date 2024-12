In einer Garage in Weißenfels ist ein Feuer ausgebrochen. Unrat brannte ab.

Feuer in Garage am Storchennest: Unrat in Flammen

Weißenfels. - Am Sonntagabend hat Unrat in einer Garage in der Straße "Am Storchennest" in Weißenfels gebrannt.

Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können.

Schäden am Gebäude traten den Angaben nach nicht auf. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache, heißt es.