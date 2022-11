Im Lützener Ortsteil Pobles wütet verheerendes Feuer

Im Lützener Ortsteil Pobles ist es in der Nacht zum Montag zu einem schweren Brand gekommen. Was alles ein Opfer der Flammen wurde und was die Feuerwehr zu dem Einsatz sagt.

Bei dem Brand Montagnacht in Pobles standen zwei Pkw, ein Anhänger, ein Carport, ein Baum und mehrer Holzstapel in Flammen.

Pobles/MZ - Im Lützener Ortsteil Pobles stand in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Carport neben einem Wohnhaus in Flammen. Personen wurden nicht verletzt, dennoch richtete das Feuer großen Schaden an. Was alles in Mitleidenschaft gezogen wurde, lesen Sie hier.