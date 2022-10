Borauer wollen Fußgängerüberweg in der Selauer Straße

Borau/MZ - Noch in diesem Jahr soll in der Selauer Straße in der Weißenfelser Ortschaft Borau eine Verkehrszählung stattfinden. Darüber hat die Stadt auf MZ-Anfrage informiert. Damit gehen die jahrelangen und bisher erfolglosen Bemühungen der Ortschaft um einen Fußgängerüberweg in die nächste Runde.