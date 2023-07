An den beiden kommenden Wochenenden öffnet der Weißenfelser Bootsverleih wieder. Weshalb er bislang geschlossen war und weshalb dort Roland-Kaiser-Fans demnächst auf ihre Kosten kommen.

Bootsverleih an der Saale in Weißenfels öffnet wieder

Betreiber Heiko Frischleder öffnet seinen Bootsverleih in Weißenfels wieder (Archivbild).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Der Weißenfelser Bootsverleih geht an den beiden kommenden Wochenenden wieder in Betrieb. Das teilt Betreiber Heiko Frischleder mit. Wann die Anlage genau geöffnet ist und was Besuchern geboten wird, lesen Sie hier.