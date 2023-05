Wann die Stadt Ergebnisse zur Zukunft der Garagen am Storchennest vorstellen will.

Weißenfels - Viele Weißenfelser fragen sich, wie es mit ihren Garagen am Storchennest im Westen der Stadt weitergehen soll. Die Pachtverträge sind den Garagenbesitzern zum Ende dieses Jahres gekündigt worden. Damit droht der Abriss der Unterstellmöglichkeiten. Denn die Stadt will das ihr gehörende Areal in ein Wohngebiet für Eigenheime verwandeln. Über eine Wertsteigerung des Geländes als mögliches Bauland wollte die Stadt den Garagenbesitzern bei den ihnen drohenden Abrisskosten für die Garagen entgegenkommen.