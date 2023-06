Blitzer in Lützen gern, aber Stelle sollte überdacht werden

Die Blitzer in Deuben und Naundorf sollen im nächsten Jahr aufgrund von Bauarbeiten abgebaut werden. Dafür soll Lützen einen Blitzer bekommen.

Lützen/Deuben/MZ - Lützen soll im kommenden Jahr einen beidseitigen Blitzer in der Gustav-Adolf-Straße in der Nähe der evangelischen Kindertagesstätte Gustav-Adolf-Haus bekommen. Sorgt eine solche Anlage dort für mehr Verkehrssicherheit, insbesondere für die Kinder? Sicher, würden wohl die meisten sagen. „Dafür müsste er aber auch näher am Kindergarten platziert werden“, meint Lützens Ortsbürgermeister Dietmar Goblirsch (CDU). Denn nach seinem Kenntnisstand soll die Anlage rund 250 Meter von der Einrichtung entfernt aufgestellt werden.