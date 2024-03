In vielen Seniorenheimen in Deutschland sind ausländische Pflegekräfte bereits jetzt nicht mehr wegzudenken.

Weissenfels/MZ. - Viele Arbeitgeber und weite Teile der Politik sind sich einig: Um dem Arbeitermangel entgegenzutreten, braucht es Menschen aus dem Ausland – insbesondere in der Pflege. „In Zeitz und Umgebung haben wir alles abgegrast“, sagt beispielsweise Andreas Fuchs, Geschäftsführer der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz, die dort mehrere Heime betreibt.

„Der Rückgang an Bewerbungen im Laufe der letzten Jahre ist spürbar. Das Angebot an geeigneten Pflegekräften ist rückläufig“, sagt auch Robin Knauf, Geschäftsführer Diakonie Naumburg-Zeitz, die Seniorenheime in Teuchern und der Kreisstadt betreibt. „Wir haben dauerhaft zwei bis drei offene Stellen, aber es war auch schon mal schlimmer“, sagt wiederum Torsten Fulczynski, Awo-Geschäftsführer im Burgenlandkreis mit Heimen in Hohenmölsen und Naumburg.

„Kannibalismus“ unter Seniorenheimen

Alle drei weisen jedoch darauf hin, dass sich die Lage künftig weiter verschlimmern könne, da die Menschen immer älter werden, aber nicht mehr so viele junge hinzukommen. Ein Problem sei zudem, dass sich die Heime untereinander die Pfleger streitig machen. „Es herrscht leider ein gewisser Kannibalismus“, sagt Fulczynski.

Um die unbesetzten Stellen auszugleichen, greifen viele Seniorenheime auf sogenannte Leasing-Firmen zurück, die ihnen Pflegekräfte für eine bestimmte Zeit vermitteln. Doch das sei keine Dauerlösung, vor allem nicht finanziell. Sowohl Fuchs als auch Fulczynski berichten davon, dass sie das pro Pfleger und Monat rund 10.000 Euro koste.

Programme vermitteln ausländische Fachkräfte

Da Deutschland nicht genügend Pfleger bereithält, wagen sie schon seit längerem den Blick ins Ausland. Fuchs erzählt etwa von der „Global Experts“-Maßnahme des TÜV Rheinland. Das sei „eigentlich ein gutes Programm, aber es tut sich nichts“. Laut TÜV-Mitarbeiterin Raphaela Fremuth habe man seit 2021 „weit über 200 ausländische Fachkräfte“, vorrangig aus Asien und Nordafrika, darüber vermitteln können. Ob davon welche im Burgenlandkreis arbeiten, könne sie aber nicht sagen. Die Stiftung Seniorenhilfe kann sich aber vielleicht anderweitig über Unterstützung freuen. Laut Fuchs habe man mit dem Jobcenter 14 Ukrainerinnen finden können, die in den kommenden Wochen ein Probepraktikum in den Zeitzer Heimen machen möchten. Sie sollen dabei von Dolmetschern begleitet werden.

Denn die Sprachbarriere ist eines der größten Probleme, wie auch Katrin Hochheiser, Geschäftsführerin der Medizinischen Berufs-Akademie (MBA) in Naumburg sagt. Dort wurde ebenfalls ein Programm gestartet, um Menschen aus dem Ausland für die Pflege im Burgenlandkreis zu gewinnen. „Wir gehen davon aus, dass zum neuen Ausbildungsjahr erstmals Auszubildende aus Vietnam an unseren Pflegeschulen“ ausgebildet werden, so Hochheiser. Aufgrund der zahlreichen Flüchtlinge der vergangenen Jahre sind viele Deutschkurse im Burgenlandkreis derzeit zwar ausgebucht. Doch die MBA geht einen anderen Weg: „Die Sprachkenntnisse erwerben die zukünftigen Auszubildenden in ihrem Heimatland Vietnam“, sagt Hochheiser.

Über 6.500 Pfleger, Ärzte und Apotheker seit 2004

Dieses Konzept verfolgt auch die Vermittlungsagentur Carelend, die Kooperationen mit Sprachschulen in elf Ländern, hauptsächlich im nordafrikanischen Raum, unterhält. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und habe seitdem laut Geschäftsführer Mohammed Behairy „über 6.500 Menschen“ für eine Arbeit oder Ausbildung nach Deutschland geholt, worunter neben Pflegern auch Ärzte und Apotheker seien.

Seit August vorigen Jahres gibt es auch eine Carelend-Niederlassung in Weißenfels, denn „im ländlichen Raum ist der Bedarf an Pflegekräften viel größer als in Ballungszentren“, so Behairy. Erste Erfolge habe man schon feiern und Azubis an das Weißenfelser avendi-Seniorenheim vermitteln können.

Weißenfelser Heim hat „keinen Pflegermangel“

Das bestätigt dessen Direktor Thomas Gilow, der eigenen Angaben zufolge maßgeblich daran beteiligt war, dass Carelend eine Niederlassung in Weißenfels eröffnet hat. Laut Gilow wurden drei Ägypter und eine Tunesierin von Carelend vermittelt, die derzeit ihre Ausbildung in dem Heim machen. Er ist indes der einzige Befragte, der mit der derzeitigen Personalsituation in seiner Einrichtung zufrieden ist. „Wir haben keinen Pflegermangel“ sagt Gilow.

Auch politisch hat sich inzwischen einiges getan. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) war vorige Woche in einem Zeitzer Seniorenheim zu Gast und verwies dort gegenüber der MZ unter anderem auf das „Fachkräfteinwanderungsgesetz“ sowie die Landesinitiative „Fachkraft im Fokus“. Bei Letzterem sollen den Migranten sogenannte Job-Buddies zur Seite gestellt werden. Also quasi Begleiter, „um eine nachhaltige Integration hinzubekommen und damit sie nicht nur unter sich bleiben“, so Grimm-Benne.

Die Befragten bestätigen zwar, dass dies die Rahmenbedingungen verbessern und die Akquirierung ausländischer Pfleger vereinfachen werde. Nichtsdestotrotz haben sie noch einige Wünsche wie einen Abbau der Bürokratie und mehr Sprach- und Integrationskurse.